Вибух авто у Дніпрі: кількість постраждалих зросла

У результаті вибуху автівки в центрі Дніпра поранення отримала ще одна жінка.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

"Також тілесні ушкодження отримала 70-річна жінка, яка проходила повз автомобіль. Жінка була доправлена до лікарні. Після надання невідкладної допомоги проходить лікування амбулаторно", - розповідають правоохоронці.

Як повідомлялося, у четвер вранці в Дніпрі вибухнув автомобіль Opel Astra, в результаті чого постраждала жінка-водій.

Українська правда