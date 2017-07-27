На молебень у Києві зібралися 15 тисяч віруючих – поліція

У Києві триває хресна хода прихожан православної церкви, присвячена річниці хрещення Київської Русі-України, правоохоронці забезпечують охорону громадського порядку у центрі міста.

Про це інформує 27 липня прес-центр столичної поліції.

У парку Володимирська гірка пройшов урочистий молебень. За оцінками поліції в ньому взяли участь близько 15 000 вірян.

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поліція

Потім прихожани рушили вулицею Грушевського ходою до Києво-печерської лаври.

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За порядком стежать фахівці профільних служб поліції, кінологи та вибухотехніки. Грубих порушень правопорядку не зафіксовано.

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Як повідомлялося, в четвер у центрі Києва обмежено рух та посилено заходи безпеки у зв’язку з заходами до річниці хрещення Київської Русі-України.

Українська правда