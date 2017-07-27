Бойовики обстріляли Водяне: загинув військовий

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Четвер, 27 липня 2017, 15:27

Український військовий загинув в результаті ворожого обстрілу на маріупольському напрямку.

Про це повідомляє у четвер прес-центр штабу АТО.

"27 липня близько 08.00 внаслідок ворожого обстрілу українських позицій в районі н.п. Водяне (ОТУ "Маріуполь") загинув військовослужбовець ЗС України", – йдеться в повідомленні.

Український захисник отримав поранення не сумісне з життям.

У штабі АТО наголошують, що російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості про незастосування зброї.

Як повідомлялося 21 червня 2017 року Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю.

Було передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.

Водночас бойовики щодоби продовжують обстрілювати позиції сил АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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