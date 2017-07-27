Поліція розглядає вибух у Дніпрі як замах на вбивство

За фактом вибуху автомобіля у Дніпрі відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

"За фактом вибуху автомобіля по проспекту Поля у Дніпрі порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.5 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, у четвер вранці в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Opel Astra, в результаті чого постраждала жінка-водій.

Пізніше стало відомо, що також під час вибуху тілесні ушкодження отримала 70-річна жінка, яка проходила повз автомобіль.

Українська правда