Гройсман шукає собі квартиру в Києві

2330 переглядів
Четвер, 27 липня 2017, 16:04

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про намір придбати власну квартиру.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Якраз цим займаюся. Як тільки закінчу (купівлю квартири), обов'язково її задекларую", – сказав глава уряду.

Раніше журналісти програми "Схеми" встановили, що Гройсман разом з сім'єю живе в квартирі в елітному житловому кварталі Новопечерські Липки в центрі Києва, яка оформлена на його тещу-пенсіонерку з Вінниці Аліну Бурлаку.

У декларації прем'єр зазначив, що своєї столичної нерухомості у нього немає.

У той же час вказав, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 квадратних метрів квартири, яка належить тещі. У користуванні кожного з трьох інших членів його сім'ї – дружини, дочки і сина - ще по 60 квадратів нерухомості, що належить їй же.

Теми: Гройсман декларації
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Російські пранкери під виглядом Гройсмана побалакали з міністром США 26 липня 2017, 11:10
Гройсман закликав прискорити відбір керівників і наглядових рад держкомпаній 23 липня 2017, 01:38
Глава АП: Між Гройсманом та Порошенком конфлікту нема, є дискусії 19 липня 2017, 14:51
powered by lun.ua
Головні новини
Бойовики обстріляли Водяне: загинув військовий
Саакашвілі подасть апеляцію на позбавлення громадянства
ГПУ не видавала Грузії Саакашвілі, бо вбачала політичне переслідування
Київгаз назвав можливі причини вибуху в Голосієві
Усі новини
Стиль

Літні речі від українських марок: окуляри, купальники, капелюхи, туніки

Корупція – це…

Як розпізнати корупцію та запобігти її