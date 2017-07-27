САП: Поляков знову відмовився надіти браслет – втік від прокурорів

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Четвер, 27 липня 2017, 17:15

Народний депутат "Народного фронту" Максим Поляков знову відмовився надіти електронний браслет стеження.

Про це "Українським новинам" повідомили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

е наділи браслет, оскільки депутат втік", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, прокуратура відкриє кримінальну провадження щодо депутата в зв'язку з невиконанням рішення суду.

При цьому сам Поляков в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив, що на нього ніхто не намагався надіти браслет.

Він заявив, що його діяльності як депутата Ради перешкоджали співробітники Національного антикорупційного бюро, в зв'язку з чим він написав заяву в поліцію.

Як відомо, Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат. Парламент дав дозвіл на притягнення їх до відповідальності.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

22 липня на депутата чекали в обласному відділенні поліції Черкаської області, аби вдягнути на нього детектор стеження, але той не з'явився, а його адвокати сказали, що Поляков і не збирається це робити.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу.

Теми: бурштин Антикорупційна прокуратура недоторканність
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