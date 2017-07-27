Сакварелідзе побоюється, що його не пустять в Україну

1396 переглядів
Четвер, 27 липня 2017, 19:39

Колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе висловив побоювання, що його можуть не пустити на територію країни.

Про це він написав на Facebook.

"За моєю інформацією, що стосується особисто мене, то жодних підготовлених документів для позбавлення громадянства на цей момент немає. Але, наскільки мені відомо, Порошенко зараз наполегливо вимагає зробити їх заднім числом, щоб не впустити мене в країну. Хоче скористатися тим, що я не в Україні, адже невідомо, коли ще буде надана така можливість", - заявив Сакварелідзе.

Він додав, що о 2:50, в ніч на п'ятницю, буде в аеропорту "Жуляни".

У середу, 26 липня, політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі позбавили громадянства України.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка про це заговорили лише у четвер вранці.

Перебуваючи у США, Саакашвілі заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Читайте також: Громадянин світу. Чому Порошенко забрав у Саакашвілі український паспорт

Українська правда

Теми: Сакварелідзе
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Саакашвілі анонсував відкриту Раду свого нового "Руху" 19 листопада 2016, 20:08
Сакварелідзе облили зеленкою у Харкові 1 листопада 2016, 19:51
Сакварелідзе не виключає повернення в ГПУ 14 вересня 2016, 17:17
powered by lun.ua
Головні новини
ЦПК: Пояснення НАЗК щодо антикорупційної діяльності - лиш думка агентства
У Саакашвілі пояснили, що він робить у США
Трамп може накласти вето на санкції проти РФ, щоб їх посилити
САП: Поляков знову відмовився надіти браслет – втік від прокурорів
Усі новини
Інтерв'ю

Влад Троїцький: Держава має формувати тренди, а не нав'язувати ідеологію

"Мастерка"

Уривок з нової книги Фоззі "Темніє рано"