Бухгалтер "Свободи" постане перед судом

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Четвер, 27 липня 2017, 20:49

У п'ятницю в Дарницькому райсуді Києва відбудеться засідання з розгляду справи про притягнення до адміністративної відповідальності головного бухгалтера політичної партії "ВО "Свобода".

Про це йдеться на сайті Судової влади України.

Згідно з інформацією, суд розпочнеться о 10 ранку 28 липня.

 

Як повідомило "Українській правді" джерело у НАЗК, під час перевірки

звіту про майно партії "ВО "Свобода" за четвертий квартал 2016 року, була зафіксована невідповідність даних щодо осіб, які нібито здійснювали внески на користь партії, у звіті з даними, що зазначені у виписці банку.

"Загальна сума внесків складає більше 2 млн грн. Шевченківський суд Києва постановив розкрити для співробітників НАЗК банківську таємницю. Таким чином встановлено, що всі кошти були внесені на рахунок партії однією особою, головним бухгалтером партії. Тобто першочергово внески були зроблені через касу партії", - сказав співрозмовник УП.

Внаслідок цього бухгалтера "Свободи" притягуватимуть до відповідальності.

Українська правда

Теми: Свобода суд
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