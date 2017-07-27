Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 27 липня на Українській правді.

Про Саакашвілі. Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Захист Саакашвілі оскаржить позбавлення його українського громадянства.

Крім того, стало відомо, чому ГПУ не видала Грузії Саакашвілі раніше. Так, ГПУ у березні 2015 року відмовила Грузії у видачі Саакашвілі, бо вбачала у справах проти нього переслідування за політичні переконання.

Про НАБУ та ГПУ. Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за "численними фактами кримінальних правопорушень керівництва і службовців Національного антикорупційного бюро".

Про Полякова. Народний депутат "Народного фронту" Максим Поляков знову відмовився надіти електронний браслет стеження.

Про Черновецького. Прокуратура Грузії заявляє, що не отримувала від України вимогу про передачу Леоніда Черновецького українській стороні.

Про Зейтуллаєва. Верховний суд Росії розглянув апеляцію громадянина України Руслана Зейтуллаєва і залишив його за ґратами, збільшивши термін ув'язнення із 12 років до 15.

Про Трампа. Президент США Дональд Трамп може накласти вето на російський санкційний законопроект , але для того, щоб зробити його більш жорстким.