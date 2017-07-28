Ситник: Насірову оголосили остаточну підозру, справа завершена

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П'ятниця, 28 липня 2017, 00:22

Слідчі НАБУ завершили розслідування справи щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та вручили йому остаточну підозру.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю "5-му каналу".

"Учора йому було оголошено про підозру, і тому справа ця найближчим часом буде закінчена. Йому вже оголосили остаточну підозру", - відзначив директор Національного антикорупційного бюро.

Зі слів Ситника, вже наступного тижня цю справу можуть передати до суду.

Він також уточнив: "Прокурор вже погодив детективу остаточну підозру. Відповідно, справа вже закінчена".

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

26 червня суд продовжив на два місяці зобов'язання Насірова щодо носіння електронного браслету.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Теми: Насіров НАБУ
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