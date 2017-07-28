Ситник: Насірову оголосили остаточну підозру, справа завершена

Слідчі НАБУ завершили розслідування справи щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та вручили йому остаточну підозру.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю "5-му каналу".

"Учора йому було оголошено про підозру, і тому справа ця найближчим часом буде закінчена. Йому вже оголосили остаточну підозру", - відзначив директор Національного антикорупційного бюро.

Зі слів Ситника, вже наступного тижня цю справу можуть передати до суду.

Він також уточнив: "Прокурор вже погодив детективу остаточну підозру. Відповідно, справа вже закінчена".

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

26 червня суд продовжив на два місяці зобов'язання Насірова щодо носіння електронного браслету.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".