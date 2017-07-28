Суд продовжив утримання під вартою для обвинувачених у справі 2 травня

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П'ятниця, 28 липня 2017, 01:17

Міський суд в Чорноморську продовжив на 30 діб термін утримання під вартою для п'ятьох обвинувачених у справі 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі).

Відповідне рішення суд прийняв на засіданні в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 15 травня 2017 року Колегія суддів Малиновського райсуду Одеси, що розглядала справу про події 2 травня 2014 року в Одесі (в частині подій на Грецькій площі), задовольнила клопотання одного з адвокатів підсудних про відвід суддів. Після цього справу було направлено до Апеляційного суду Одеської області для визначення місця проведення судових засідань.

Київський і Суворовський районний суди Одеси, які раніше не були задіяні в розгляді справи, не змогли з різних причин (відпустки, хвороби суддів і т.п.) сформувати колегії і прийняти справу до розгляду. В результаті було прийнято рішення передати справу до Чорноморська.

На початку грудня 2016 року склад колегії суддів Малиновського районного суду м.Одеси, яка розглядає справу про події 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі), змінився в зв'язку з хворобою одного з суддів. Потім у зв'язку з заміною судді за клопотанням одного з обвинувачених суд прийняв рішення почати розгляд справи з початку.

Повторне оголошення обвинувального акта щодо 20 обвинувачуваних у справі про події 2 травня 2014 року розпочалося тільки в лютому. Відтоді  розгляд справи рухався дуже повільно.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 чоловік і більше 200 були поранені. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

Теми: Одеса суд
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