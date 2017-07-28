Двох учасників стрілянини у Дніпрі заарештовано

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П'ятниця, 28 липня 2017, 04:05

Двох підозрюваних у причетності до стрілянини у Дніпрі взято під варту.

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

"Сьогодні, 27 липня, двом підозрюваним - 1982 та 1992 років народження – суд обрав міру запобіжного заходу. Обох взято під варту без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Ще два фігуранти справи – 1976 та 1981 років народження – на даний час перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу. Відносно них найближчим часом буде прийнято процесуальне рішення.

У поліції повідомили, що слідчі дії у межах розпочатогокримінального провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство) тривають. Слідчі опитали понад два десятки свідків. Поліція вилучила відеоматеріал з камер спостереження, які були розташовані поруч. Відео долучено до матеріалів справи.

Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинули воїн-доброволець Олексій Вагнер і колишній боєць Максим Іващук, а ще один доброволець Едмонд Саакян, відомий як адвокат, отримав поранення. Четверо нападників потрапили в лікарню.

Серед осіб, причетних до злочину, окрім чотирьох затриманих і заарештованих, поліція розшукує щонайменше іще трьох.

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Теми: Дніпро убивство поліція
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