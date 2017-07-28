Сакварелідзе повернувся в Україну, його зустріли оплесками

У ніч на п'ятницю в Україну повернувся екс-заступник генерального прокурора України, представник партії "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" Давид Сакварелідзе.

Відео зустрічі Сакварелідзе в київському аеропорту "Жуляни" опубліковано на сторінці партії в facebook.

В аеропорту він заявив, що з Саакашвілі вчинили несправедливо, проте екс-президент Грузії має намір повернутися в Україну і продовжувати політичну боротьбу.

"З Міхеілом вчинили так, як чинять з українцями 25 років. З ним вчинили як зі звичайним українцем (...) тому, я думаю, що це ще раз підкреслює, що Михайло зайняв правильну сторону. Він виявився на правильній стороні простих людей", - заявив він.

Сакварелідзе висловив упевненість в тому, що Саакшвілі зможе повернутися в Україну.

"Наша боротьба тільки триває. Почнемо роботу і швидко-швидко повернемо Міхеїла в лічені дні в Україну. Спасибі всім. Все тільки починається. Разом переможемо", сказав екс-заступник генпрокурора України.

Він підкреслив, що Саакашвілі заїде в Україну за українським паспортом.

"Його зустрічатимуть, напевно, в тисячі разів більше людей ніж зараз, оскільки приїхати або не приїхати Міхеїл не вирішує (...). Це вирішує український народ. Якщо український народ вирішить, що він повинен приїхати, то він приїде (...). За українським паспортом він заїде, і буде перебувати і боротися до кінця, як повинен боротися простий українець ", заявив Сакварелідзе.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, раніше в київському аеропорту "Жуляни" оголосили про пожежу і попросили покинути будівлю людей, які очікували прильоту Сакварелідзе.

У середу, 26 липня, політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Перебуваючи у США, Саакашвілі заявив, що буде домагатися повернення в Україну. Грузинського громадянства його позбавили 4 грудня 2015 року.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.

Після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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