Палата представників США схвалила $1.6 млрд для стіни на кордоні з Мексикою

Палата представників Конгресу США схвалила виділення $1.6 млрд на проект з будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
Про це повідомляє CNN.
27 липня Палата представників проголосувала за законопроект про витрати 1,6 мільярда доларів на будівництво стіни вздовж кордону США з Мексикою.
Попри заяви президента США Дональда Трампа, що Мексика буде платити за стіну, підтриманий Палатою представників законопроект передбачає витрати гроші платників податків для будівництва стіни уздовж південно-західного кордону.
Законопроект підтримали 235 голосами, 192 - проти.
У січні 2017 року президент США Дональд Трамп підписав директиву про будівництво стіни на кордоні Сполучених Штатів з Мексикою, розпочавши таким чином реалізацію однією зі своїх передвиборних обіцянок.