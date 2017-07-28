У Барселоні електричка врізалась у перон: півсотні постраждалих

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П'ятниця, 28 липня 2017, 10:22

На Французькому вокзалі Барселони електричка врізалась у перон, внаслідок аварії постраждали 48 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo, 

Зіткнення відбулося близько 7:05 за місцевим часом. Регіональний поїзд прибув із Сан-Вісенс-де-Кальдерса. Він не зумів загальмувати і врізався в перон.

Інформації про загиблих немає. Внаслідок зіткнення постраждали 48 людей, п’ятеро з них – у важкому стані. 18 осіб госпіталізували. Серед поранених – водій потяга.

Чому сталась аварія, поки не відомо.

Теми: Іспанія
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