У Узбекистані арештували доньку екс-президента Карімова

Генпрокуратура Узбекистану пред'явила звинувачення старшій доньці колишнього президента країни Гульнарі Карімовій за кількома статтями кримінального кодексу країни.



Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на узбецьку Генпрокуратуру.

Карімовій пред'явлено звинувачення за ст. 168 (геноцид), 178 (посягання на життя президента Казахстану), 182 (створення, керівництво або участь в екстремістській групі), 189 (привласнення або розтрата майна), 228 (порушення правил проведення операцій із цінними паперами), 243 (незаконне використання грошей банку) Кримінального кодексу.



"У відношенні неї обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", – зазначає відомство.



Звинувачення Карімовій пред'явлено, в тому числі, на підставі свідчень членів організованої злочинної групи, свідків, потерпілих, матеріалів перевірок діяльності підконтрольних організованій групі 14 фірм і 16 офшорних компаній, а також письмових і речових доказів, висновків експертиз.



"Компетентним органам іноземних держав спрямовано постанови слідчих органів про накладення арешту на вищевказані активи організованої злочинної групи", – повідомляє Генпрокуратура Узбекистану.



"На даний час тривають оперативно-слідчі заходи зі встановлення інших активів організованої злочинної групи і їх поверненню в Узбекистан", – додає відомство.



Як наголошується, в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що Карімова нібито безпосередньо сприяла злочинній діяльності організованої групи.



Раніше вироком Ташкентського обласного суду у кримінальних справах від 21 серпня 2015 року Карімова була засуджена до 5 років обмеження волі.