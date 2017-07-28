Суд візьметься за апеляцію Добкіна вже в серпні

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П'ятниця, 28 липня 2017, 12:05

Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на арешт народного депутата "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна із заставою в розмірі 50 млн гривень на 21 серпня.

Про це 28 липня журналістам заявив Добкін після спілкування з суддею, передають "Українські новини".

"Печерський районний суд Києва, там де розглядалася моя справа з обрання мені запобіжного заходу, не передав ще документи сюди (в Апеляційний суд), тому розглядати нічого, крім нашої скарги. Без матеріалів справи її розглядати не можна", – сказав він.

У п'ятницю суд повинен був розглянути апеляцію адвоката депутата Ігоря Степанова.

Генеральна прокуратура скаргу на рішення суду першої інстанції не подавала.

Апеляція повинна була бути розглянута колегією суддів у складі Олега Присяжнюка, Дениса Масенка, Віктора Глиняного, Тетяни Росіко і В'ячеслава Дзюбіна.

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Як відомо, в діях Добкіна правоохоронці вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

15 липня Печерський райсуд Києва заарештував Добкіна і встановив заставу в розмірі 50 млн гривень.

При цьому Генпрокуратура просила суд встановити заставу 150 млн гривень.

Депутат Ради Вадим Новинський (ОБ) і колишній віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков внесли заставу за Добкіна 30 млн гривень і 20 млн гривень відповідно.

Теми: Добкін суд
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