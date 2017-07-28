На Луганщині зведуть телевежу для трансляції українського ТБ в ОРЛО

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П'ятниця, 28 липня 2017, 12:22

В Луганській області збудують 134-метрову телевежу, яка забезпечить трансляцію українських каналів на окупованих територіях регіону.

Про це повідомляє прес-служба департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Луганській області

"Департаментом надано дозвіл на будівництво 134-метрової телевежі у Новоайдарському районі", - кажуть в інспекції.

Там розповіли, що нова вежа забезпечить трансляцію українських каналів на окупованих територіях, а саме Луганська, Алчевська та Стаханова. Крім того, з введенням у дію вежі якість прийому стане кращою, а межі покриття розширяться.

"На вежі будуть встановлені аналогові та цифрові передавачі Луганської обласної державної телерадіокомпанії, зокрема, каналу "ЛОТ" та радіо "Пульс", а у перспективі – "UA:Першого" та інших ЗМІ", - розповіли в регуляторі.

В інспекції повідомили також, що замовником будівництва виступило управління капітального будівництва Луганської обласної державної військово-цивільної адміністрації.

Українська правда

Теми: телебачення Луганська область Донбас
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