Чоловік у Мар’їнці отримав поранення 

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П'ятниця, 28 липня 2017, 12:42

У Мар’їнці Донецької області чоловік отримав кульове поранення ноги у своєму помешканні.

Про це у п’ятницю повідомила у Facebook поліція Донецької області.

"Встановлено, що вчора ввечері 35-річний чоловік отримав кульове поранення ноги, знаходячись за місцем мешкання по вулиці Прокоф’єва 227. Першу медичну допомогу отримав у лікарні м. Курахове. Попередня кваліфікація - терористичний акт", - йдеться у повідомленні.

За словами самого чоловіка, він отримав поранення від кулі, яка влучила у вікно будинку.

"За попередніми даними, в той час обстрілів міста не було, однак періодично відбуваються поодинокі постріли з боку бойовиків", - зазначають правоохоронці.

Окрім того, відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу.

Украънська правда

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