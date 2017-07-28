У НАЗК розповіли, скількох декларантів вже віддали під суд

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить 313 повних перевірок декларацій чиновників за 2015 та 2016 роки.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

За даними відомства, загалом перевірки тривають щодо 244 суб’єктів декларування, 32 перевірки вже закінчено.

Також повідомляється, що складено та направлено до суду 25 протоколів про адміністративне правопорушення, з яких 4 стосовно несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та 21 протокол щодо несвоєчасного подання декларацій.

"До Національного антикорупційного бюро України передано 4 матеріали для прийняття рішення у порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України щодо суддів апеляційних судів Житомирської та Хмельницької областей, судді Ржищівського міського суду та народного депутата", - розповідають в агентстві.

Як повідомлялося, Національна агенція із запобігання корупції не знайшла підстав для притягнення 9 членів уряду до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Українська правда