Ситник: НАБУ не може ініціювати позбавлення Насірова громадянства

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П'ятниця, 28 липня 2017, 15:27

Національне антикорупційне бюро не може клопотати про припинення громадянства відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова, який має британський паспорт.

Про це заявив журналістам у Харкові голова НАБУ Артем Ситник, повідомляє "Укрінформ".

"НАБУ не уповноважене клопотати про позбавлення Насірова українського громадянства: він має підданство Великої Британії. Але це жодним чином не захищає його юридично", – пояснив Ситник.

Глава НАБУ нагадав, що розслідування завершено. Матеріали мають відкрити для ознайомлення.

"Документ складається з понад 450 аркушів. Далі триватиме ознайомлення з матеріалами справи", – додав Ситник.

Як відомо, народний депутат Сергій Лещенко назвав позбавлення громадянства Міхеіла Саакашвілі кричущим прикладом подвійних стандартів.

Нардеп відзначав, що три місяці веде переписку з органами влади з вимогою позбавити громадянства Романа Насірова, який офіційно є громадянином Великобританії, що підтверджено урядом Її Величності і посольством у Києві.

За словами Лещенка, прокуратура і міграційна служба перекидають питання з громадянством Насірова, не приймаючи рішення по суті.

Як відомо, Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Теми: Насіров НАБУ громадянство
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