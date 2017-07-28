Ситник: НАБУ не може ініціювати позбавлення Насірова громадянства
Національне антикорупційне бюро не може клопотати про припинення громадянства відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова, який має британський паспорт.
Про це заявив журналістам у Харкові голова НАБУ Артем Ситник, повідомляє "Укрінформ".
"НАБУ не уповноважене клопотати про позбавлення Насірова українського громадянства: він має підданство Великої Британії. Але це жодним чином не захищає його юридично", – пояснив Ситник.
Глава НАБУ нагадав, що розслідування завершено. Матеріали мають відкрити для ознайомлення.
"Документ складається з понад 450 аркушів. Далі триватиме ознайомлення з матеріалами справи", – додав Ситник.
Як відомо, народний депутат Сергій Лещенко назвав позбавлення громадянства Міхеіла Саакашвілі кричущим прикладом подвійних стандартів.
Нардеп відзначав, що три місяці веде переписку з органами влади з вимогою позбавити громадянства Романа Насірова, який офіційно є громадянином Великобританії, що підтверджено урядом Її Величності і посольством у Києві.
За словами Лещенка, прокуратура і міграційна служба перекидають питання з громадянством Насірова, не приймаючи рішення по суті.
Як відомо, Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".
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