Саакашвілі: Порошенко скоїв несосвітенну дурість

Михайло Саакашвілі, позбавлений президентом Петром Порошенком українського громадянства, твердо розраховує повернутися в країну і повернути собі паспорт в результаті "мобілізації людей" на протест.

Про це він заявив в інтерв'ю Бі-бі-сі.

"Я повернуся в Україну, тому що буде мобілізація людей. Ми і так збиралися мобілізувати людей на осінь, і коли буде мобілізація людей, я цим займаюся щодня", – сказав Саакашвілі.

Раптове рішення Порошенка про припинення громадянства політик назвав "ударом в спину".

"Робити це крадькома, коли я короткостроково був відсутній, був в Нью-Йорку, – означає, що влада зробила щось дуже неправильне, оскільки вони поспішали", – зазначив Саакашвілі.

"Якщо є правові претензії, це робиться інакше – через попередження людей, вислуховування всіх сторін. Переслати справу до суду, віддати всім сторонам документи, і тоді це було б сприйняття правового процесу. Те, що ми бачили, нічого спільного з правовою процесом не мало", – говорить екс-губернатор Одеської області.

Скандал з позбавленням його громадянства Саакашвілі пояснює "брудним союзом двох олігархів (Порошенка й Іванішвілі)" проти нього і підкреслює, що "ні в жодній країні світу не визнають лжезвинувачень Грузії".

"Порошенко не вистачило ні мізків, ні досвіду, ні стриманості, щоб таку несосвітенну дурість не зробити... самострілом займається, а не управлінням країною", – заявив Саакашвілі.

Колишній президент Грузії також стверджує, що Порошенко "вважає його небезпечним політичним конкурентом".

Як повідомлялося, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Грузинського громадянства його позбавили 4 грудня 2015 року.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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