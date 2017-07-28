Бійня під Радою 31 серпня: суд знову відклали
Подільський районний суд Києва переніс на 18 серпня засідання у справі про масові заворушення під Верховною Радою, що сталися 31 серпня 2015 року.
Відповідне рішення у п'ятницю оголосив суддя Василь Бородій, повідомляє "Укрінформ".
"Суд переносить засідання на 18 серпня на 14:00", – сказав Бородій.
Суддя зазначив, що відповідне рішення було прийнято через неявку на засідання в п'ятницю частини обвинувачених і частини захисників обвинувачених.
На судове засідання прибув новий представник прокуратури у цій справі.
Однак він не надав суду документів, що уповноважують його представляти сторону обвинувачення в суді. Це також стало підставою для перенесення засідання.
Як відомо, під час масових пікетів під Радою 31 серпня 2015 року з натовпу під ноги бійцям Нацгвардії, які охороняли порядок, кинули бойову гранату. В результаті загалом четверо правоохоронців загинули.
В киданні гранати обвинувачується екс-боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк.
Невдоволення пікетувальників викликав розгляд Радою змін до Конституції щодо децентралізації. Вони вважали, що ці зміни приймаються в інтересах Росії і дадуть надто багато прав сепаратистам.
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