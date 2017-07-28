Бійня під Радою 31 серпня: суд знову відклали

694 перегляди
П'ятниця, 28 липня 2017, 16:44

Подільський районний суд Києва переніс на 18 серпня засідання у справі про масові заворушення під Верховною Радою, що сталися 31 серпня 2015 року.

Відповідне рішення у п'ятницю оголосив суддя Василь Бородій, повідомляє "Укрінформ".

"Суд переносить засідання на 18 серпня на 14:00", – сказав Бородій.

Суддя зазначив, що відповідне рішення було прийнято через неявку на засідання в п'ятницю частини обвинувачених і частини захисників обвинувачених.

На судове засідання прибув новий представник прокуратури у цій справі.

Однак він не надав суду документів, що уповноважують його представляти сторону обвинувачення в суді. Це також стало підставою для перенесення засідання.

Як відомо, під час масових пікетів під Радою 31 серпня 2015 року з натовпу під ноги бійцям Нацгвардії, які охороняли порядок, кинули бойову гранату. В результаті загалом четверо правоохоронців загинули.

В киданні гранати обвинувачується екс-боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк.

Невдоволення пікетувальників викликав розгляд Радою змін до Конституції щодо децентралізації. Вони вважали, що ці зміни приймаються в інтересах Росії і дадуть надто багато прав сепаратистам.

Теми: Верховна Рада суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Застава Полякова піде до держбюджету, якщо він не вдягне браслет – САП 28 липня 2017, 16:04
Як виглядатиме скасування депутатської недоторканності? 28 липня 2017, 10:13
У БПП хочуть закривати інтернет-магазини за порушення прав споживачів 26 липня 2017, 10:44
powered by lun.ua
Головні новини
НАЗК не знайшло порушень в е-декларації Гройсмана за 2015 рік
Кабмін не погоджував високих премій Корчак та членів НАЗК
Крим залишився без електрики
Троян назвав брехнею чутки про своє затримання
Усі новини
Інтерв'ю

Олексій Коган про вуличних музикантів, джаз і фестивалі

Пенсія

Як тисячі жителів сходу України позбавлені виплат