Рабінович каже, що Льовочкін йому мститься

Народний депутат від "Опоблоку", лідер партії "За життя" Вадим Рабінович заявляє: новина про те, що він нібито збирається купувати землю у Франції, не є правдивою.

Як зазначає політик, фальшиву інформацію нібито розповсюдила прес-служба нардепа від "Опоблоку" Сергія Льовочкіна.

Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що Рабінович нібито збирається купити земельну ділянку вартістю 12 мільйонів на острові у Франції.

Сам політик стверджує, що кадри, які повинні були підтвердити цю інформацію, взяті з фільму, знятого кілька років тому.

"Фільм французького ТБ знятий ще в 2014 році на острові Сент Барт, у чому будь-яка людина легко переконається просто, елементарно зайшовши на YouTube, чого зробити ніхто не спромігся", - заявив він.

"Так ось в епізоді, який поширювали, ми розмовляємо з власником єдиної вільної ділянки на землі острова, яку ніхто не купує вже 80 років. В епізоді цей продавець каже про вартість ділянки є 12 мільйонів, а я сподіваюся, що це в рублях, - ми сміємося, обіймаємось і розходимося... ", - написав Рабінович на Facebook.

Політик заявив, що поширенням матеріалу про покупку землі "займалася конкретно прес-служба народного депутата Сергія Льовочкіна".

"Буквально кілька тижнів тому я звернувся до правоохоронних органів України з проханням дати мені відповідь і розслідувати наявність на найпрестижнішому півострові Франції в найдорожчому районі квартири (будинку, замку) народного депутата України Сергія Льовочкіна. Відправив їм матеріали, які грунтувалися на розслідуваннях журналіста Сергія Лещенка", - повідомив Рабінович.

"У відповідь, боячись розслідування, пан Льовочкін зліпив цю безглузду фальшивку про "покупку мною острова", вважаючи, що він цим прикрився", - додав він, оприлюднивши частину матеріалів з приводу Льовочкіна.

Українська правда