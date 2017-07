Президент США Дональд Трамп змінив голову апарату Білого дому Райнса Прібуса.

Про це повідомляє Reuters.

Тепер цю посаду буде займати відставний генерал Джон Келлі.

"Я радий повідомити вам, що я тільки що призначив генерала/міністра Джона Ф. Келлі головою адміністрації Білого дому. Він великий американець", - написав Трамп в Twitter.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....

Президент США також подякував Прібусу за службу.

"Я хотів би подякувати Райнсу Прібусу за його службу і відданість своїй країні. Ми багато зробили, і я пишаюся ним!", - зазначив Трамп.

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him!