Поліція затримала бойовика "ДНР"

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Субота, 29 липня 2017, 02:27

Мар'їнські поліцейські затримали бойовика батальйону "Чорна сотня".

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області

"У 2015 році мешканець Курахового поїхав на заробітки на окуповану територію. Спочатку працював на будівництві, а згодом вступив до батальйону терористів та став допомагати їм розвантажувати снаряди під Іловайськом", - йдеться в повідомленні.

За словами 27-річного зловмисника, в травні 2015 року він поїхав на окуповану територію до своїх родичів, а там познайомився з однією людиною, яка запропонувала заробити непогані гроші. Пройшовши всі необхідні етапи перевірки, він був зарахований до силового батальйону "Чорна сотня".

Базувалися вони спочатку в місті Сніжному, а потім в Торезі. Кілька разів його возили в Іловайськ, де він розвантажували вагони зі снарядами.

Після тримісячної "служби" у бойовиків, чоловік вирішив звільнитися, тому що грошей так і не отримав. Потім поїхав в іншу країну працювати на будівництві, а нещодавно повернувся додому.

Затриманий екс-бойовик визнав свою провину і погодився допомагати слідству.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" КК України.

Теми: "ДНР"
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