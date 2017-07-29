Пхеньян назвав запуск балістичної ракети "попередженням" для США

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Субота, 29 липня 2017, 06:24

Північна Корея в суботу повідомила про друге успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформаційне агентство КНДР.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто був присутній при запуску. Він назвав дане випробування ракети "суворим попередженням" для США.

Відзначається, що балістична ракета може досягти материкової частини США.

Як пише агентство, випробування підтвердило, що такі ракети можуть бути запущені з будь-якої точки КНДР.

28 липня КНДР запустила другу міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-14" .Вона перебувала в повітрі 47 хвилин, пролетівши 998 км. Ракета впала в Японське море.

Теми: Північна Корея США
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