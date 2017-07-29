Доба в АТО: 19 обстрілів, бойовики активізувалися на Луганському напрямку

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 19 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Українським військовим довелося 11 разів відкривати вогонь у відповідь.

"Найбільш активні дії противника, з 18 години і до опівночі, відмічались на Луганському напрямку. Так з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів, стрілецької зброї бойовики тричі били по наших опорних пунктах у Кримському", - йдеться в заяві.

З гранатометів терористи двічі били по українських позиціях в Новозванівці.

На Донецькому напрямку бойовики двічі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети біля Авдіївки і шахти Бутівка.

Крім того, в штабі АТО заявили, що за оперативною інформацією найближчим часом бойовики готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ, щоб потім звинуватити в них ЗСУ.

"Сили АТО суворо дотримуються мирних домовленостей, проте, у випадку загрози нашим військовим, ми готові адекватно відповісти противнику", - підкреслили в штабі.