Доба в АТО: 19 обстрілів, бойовики активізувалися на Луганському напрямку

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Субота, 29 липня 2017, 07:07

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 19 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Українським військовим довелося 11 разів відкривати вогонь у відповідь.

"Найбільш активні дії противника, з 18 години і до опівночі, відмічались на Луганському напрямку. Так з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів, стрілецької зброї бойовики тричі били по наших опорних пунктах у Кримському", - йдеться в заяві.

З гранатометів терористи двічі били по українських позиціях в Новозванівці.

На Донецькому напрямку бойовики двічі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети біля Авдіївки і шахти Бутівка.

Крім того, в штабі АТО заявили, що за оперативною інформацією найближчим часом бойовики готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ, щоб потім звинуватити в них ЗСУ.

"Сили АТО суворо дотримуються мирних домовленостей, проте, у випадку загрози нашим військовим, ми готові адекватно відповісти противнику", - підкреслили в штабі.

Теми: АТО Донбас
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