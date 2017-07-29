Саакашвілі буде звертатися до адмінсуду через позбавлення громадянства

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Субота, 29 липня 2017, 07:50

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив що має намір звернутися до адміністративного суду через те, що його позбавили українського громадянства.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

На питання, в якому суді він буде оскаржувати дане рішення, Саакашвілі заявив, "Ми будемо йти до адміністративного суду. Якщо в адміністративному суді не вийде, тоді підемо в Страсбург".

На уточнююче запитання, чи має на увазі Саакашвілі Європейський суд з прав людини, той відповів: "Так".

Саакашвілі також висловив думку, що скоро в Україні зміниться політичний клас.

"В Україні була революція, але не було революційних змін. Революцію треба закінчувати змінами і реальною заміною політичного класу. І це станеться в найближчі місяці. Новий політичний клас готовий", - вважає він.

Як повідомлялося, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Грузинського громадянства його позбавили 4 грудня 2015 року.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала. 

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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Теми: Саакашвілі громадянство
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