Керівника прокуратури на Тернопільщині судитимуть за хабар

Генеральною інспекцією Генпрокуратури направлено до суду обвинувальний акт щодо керівника Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області за вимагання й отримання хабаря.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, на початку березня 2017 року керівник Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області вимагав від прокурора цієї ж прокуратури надати йому грошові кошти у сумі 5 тисяч гривень за нібито вирішення ним питання про складання Генеральною прокуратурою позитивного висновку щодо перевірки стану додержання законів на напрямку роботи закріпленому за підлеглим прокурором.

22 березня керівника Чортківської прокуратури після одержання від підпорядкованого прокурора коштів у сумі 5 тисяч гривень затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище за невчинення дій службовими особами в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням наданого їм службового становища), за що передбачено покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.