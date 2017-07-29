У Білій Церкві через аварію на ТЕЦ витекла сірчана кислота

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Субота, 29 липня 2017, 12:39

У м. Біла Церква Київської області на підприємстві ТЕЦ внаслідок аварії на одному з резервуарів витекла приблизно 1 тонна сірчаної кислоти.

Про це повідомив у п'ятницю в Facebook мер міста Геннадій Дикий.

"Сьогодні о 13:45 на підприємстві ТЕЦ внаслідок аварії на одному з резервуарів, відбулася розгеметизація в об'єм бетонного обвалування. В результаті витекло приблизно 1 тонна сірчаної кислоти. Силами аварійної ланки підприємства ТЕЦ було усунено підтікання та проведено роботи щодо знешкодження даної речовини. Потерпілих немає", - повідомив мер.

Він додав, що загрози життю та здоров'ю людей немає.

За даними контролю якості повітря на 18 годину п'ятниці, жодних перевищень по сірковмісним і хлоровмісним речовинам в районі аварії немає, підкреслив Дикий.

Українська правда

Теми: Київська область
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