Доба в зоні АТО минула без втрат

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій українські військові втрат не понесли", - сказав він.

За словами Лисенка, найбільше обстрілів минулої доби відбулося на Луганському напрямку. Тут бойовики відкривали вогонь 10 разів, 3 з яких із застосуванням мінометів.

На Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів.

На Маріупольському напрямку відбулося 4 обстріли, з яких 2 мінометних.

Українська правда