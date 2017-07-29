Доба в зоні АТО минула без втрат
За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій українські військові втрат не понесли", - сказав він.
За словами Лисенка, найбільше обстрілів минулої доби відбулося на Луганському напрямку. Тут бойовики відкривали вогонь 10 разів, 3 з яких із застосуванням мінометів.
На Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів.
На Маріупольському напрямку відбулося 4 обстріли, з яких 2 мінометних.
Українська правда
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