Суд розгляне запобіжний захід організатору викрадення Луценка та вбивства Вербицького

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Субота, 29 липня 2017, 16:18

Печерський райсуд м.Києва прийняв клопотання прокуратури про взяття під варту Олександра Волкова, підозрюваного в організації викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького  у 2014-му році. 

Про це повідомила адвокат активістів Євромайдану Євгенія Закревська.  

"Клопотання прийняли, але це півсправи, тепер його мають розглянути.  Прокуратура просить тримання під вартою.
Судове засідання відбудеться сьогодні (29 липня)", - повідомила вона. 

Олександр Волков, підозрюваний в організації викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького.
Олександр Волков, підозрюваний в організації викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького.

Раніше у суботу Закревська та нардеп від БПП Мустафа Найєм повідомили, що черговий суддя Печерського райсуду м.Києва Світлана Смик відмовлялася прийняти клопотання прокуратури про взяття під варту Волкова. 

"Причина - субота, а по суботах клопотання приймають до 13:00. Підозрюваного в організації вбивства і викрадення не затримують, тому що в суді вихідний", - зазначав Найєм. 

Також повідомлялося, що вранці 29 липня у підозрюваного було проведено обшук, за результатом якого прокуратурою було ухвалено рішення його  затримати.

"У цій справі вже дев'ять осіб в бігах", - додав Найєм. 

Українська правда 

Теми: Євромайдан суд
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