Штаб: У зоні АТО 1 військовий загинув, 6 зазнали поранень

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Субота, 29 липня 2017, 19:14

У суботу бойовики обстріляли сили АТО поблизу Красногорівки, внаслідок чого один військовий ЗСУ загинув, 6 отримали поранення. 

Про це повідомили ввечері 29 липня у прес-центрі штабу АТО. 

"На Маріупольському напрямку близько 8:00  злочинці вдарили зі 120-мм міномету по позиціях сил АТО на підступах до Красногорівки. Три міни лягли неподалік нашого опорного пункту, в результаті цього обстрілу один військовослужбовець ЗС України загинув, шестеро отримали поранення різного ступеню", - зазначили у штабі. 

Другий факт застосування бойовиками зброї зафіксовано неподалік Новотошківського, де було відкрито вогонь з гранатометів. 

Українська правда 

Теми: АТО жертви Донбас
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