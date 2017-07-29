Українці внаслідок пожежі у готелі Туреччини не постраждали

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Субота, 29 липня 2017, 19:51

Громадяни України не постраждали під час пожежі в одному з готелів в турецькому Кемері, який стався вранці 29 липня.

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

"Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих під час пожежі в готелі у Туреччині", - повідомили в департаменті.

Як відомо, 29 липня у п'ятизірковому готелі у Кемері сталася пожежа. Співробітникам готелю довелося евакуювати майже 400 відпочиваючих, серед яких - іноземці та турецькі громадяни.

Українська правда

Теми: Туреччина МЗС
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