Українці внаслідок пожежі у готелі Туреччини не постраждали

Громадяни України не постраждали під час пожежі в одному з готелів в турецькому Кемері, який стався вранці 29 липня.

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

"Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих під час пожежі в готелі у Туреччині", - повідомили в департаменті.

Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих під час пожежі в готелі у #Туреччина. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 29, 2017

Як відомо, 29 липня у п'ятизірковому готелі у Кемері сталася пожежа. Співробітникам готелю довелося евакуювати майже 400 відпочиваючих, серед яких - іноземці та турецькі громадяни.

Українська правда