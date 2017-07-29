Екс-глава Нацполіції Деканоїдзе повернула грузинське громадянство

Екс-глава Нацполіції України Хатія Деканоїдзе повернула грузинське громадянство.

Про це вона повідомила ввечері 29 липня в ефірі телеканалу "112 Україна".

"У мене не було іншого громадянства, окрім українського. За кілька місяців, як я залишила посаду (глави Нацполіції), я подала заяву президенту Грузії і отримала вдруге грузинське громадянство. Я народилася в Грузії, тому за законом це можна", - зазначила Деканоїдзе.

"Я беру дуже активну участь у грузинській політиці після того, як президент Грузії повернув мені громадянство", - зазначила вона.

Як відомо, після призначення главою Нацполіціі в Україні Деканоїдзе позбавили громадянства Грузії, попри норму закону України "Про громадянство", що дозволяє працювати на держслужбі два роки зі збереженням двох паспортів.