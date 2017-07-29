Прокуратура шукає потерпілих, яких викрадали під час Євромайдану

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Субота, 29 липня 2017, 22:40

Прокуратура чекає заяв від потерпілих під час Євромайдану, яких викрадали у період з 20 до 23 січня 2014 року. 

Про це заявив прокурор Олексій Донський 29 липня під час судового засідання у справі Олександра Волкова

"Слідству відомо щонайменше про 5-10 осіб, які були викрадені у період з 20 по 23 січня. Але слідство не має (показів) потерпілих. Якщо ми їх встановимо, ці злочини можна буде інкримінувати та довести системність роботи "тітушок" у координації з правоохоронцями", - заявив Донський. 

Він закликав потерпілих у вказаний період 2014 року звернутися до Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України із заявами. 

"По цих фактах ми зможемо првовести перевірку та співставити покази з реальним фактажем - місцями і трафіками, і зможемо говорити про те, що ці дії (викрадення) мали системний характер", - додав прокурор. 

Українська правда 

Теми: Євромайдан суд прокуратура
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