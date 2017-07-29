Вісьмох членів суховантажу Anda доправили до лікарні
Вісьмох членів екіпажу суховантажу Anda, який затонув у Чорному морі біля анексованого Криму 29 липня, доправили до лікарні в Ялту.
Про це пише "Крим. Реалії" з посиланням на дані управління МНС Росії по Криму.
"Вісім членів екіпажу суховантажу Anda, який зазнав аварії, доставлені на берег і госпіталізовані до Лівадійської міської центральної лікарні для надання необхідної медичної допомоги", - повідомили в МНС.
За даними відомства, стан моряків задовільний.
Як відомо, вранці 29 липня суховантаж Anda під прапором Того перекинувся у водах Чорного моря недалеко від узбережжя Криму.
На борту перебував екіпаж з 9 осіб - громадян Сирії та Індії. Пізніше стало відомо про порятунок 8 членів екіпажу.
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