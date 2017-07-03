Найцікавіше 2007. Поки не Межигір'я. Кримський маєток Януковича 2012. Парламент прийняв "мовний" закон 2015. Реструктуризація валютних кредитів шокувала самих депутатів

2001, вівторок

Валерій Івасюк, який був залучений експертом у парламентську комісію з розслідування зникнення Георгія Гонгадзе, отримав політичний притулок у Великобританії.

Раніше Івасюк пояснив свій виїзд до Європи тиском СБУ у зв'язку з його участю у розслідуванні.

2002, середа

Кандидат у генпрокурори Святослав Піскун обіцяє, що після свого призначення він за півроку передасть до суду справу про зникнення журналіста Георгія Гонгадзе.

2003, четвер

Опозиція заблокувала парламент через спробу більшості направити до Конституційного суду законопроект про внесення змін до Конституції. "Йде тупе, цинічне блокування роботи Верховної Ради", – емоційно прокоментував спікер Володимир Литвин. А есдек Нестор Шуфрич навіть побився біля трибуни з нашоукраїнцями.

2004, субота

– У Верховній Раді треба впровадити інститут парламентських приставів, які б блокували депутатів-бешкетників. Така ідея була колись у спікера Володимира Литвина. Але згодом він від неї відмовився, – бо компроміс важливіший.

– Бізнесмен Віктор Пінчук провів на Південному березі Криму перший форум західних політиків і експертів "Ялтинський діалог", зараз більш відомий як Ялтинська європейська стратегія (YES). Найвідомішим на той момент учасником форуму став екс-прем'єр Канади Жан Кретьєн.

2006, понеділок

Коаліціада-2006. СПУ знов не хоче бачити на посаді спікера нашоукраїнця Петра Порошенка. Тоді як лідер ПР Віктор Янукович готовий за необхідності стати замом Порошенка у Раді. Регіонали висувають "помаранчевій" більшості низку вимог, після виконання яких вони готові розблокувати парламент. Серед них – керівництво в комітетах, крісло першого віце-спікера та представництво у виконавчій владі.

2007, вівторок

УП здійснила подорож до "чайного будинку Януковича" – маєтку в околицях Ялти. Офіційно він оформлений на близького друга Януковича Антона Пригодського.

2008, четвер

– Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про Голодомор 1932-1933 років в Україні, який був спричинений "брутальними, спланованими діями та політикою тоталітарного сталінського режиму". Асамблея звернулась до парламентів усіх країн-учасників визнати Голодомор.

"Це все робиться всупереч реальним фактам, реальній історичній правді", – прокоментував рішення спікер Ради Федерації Сергій Міронов.

– "Меня очень сложно выгнать в эмиграцию. Я могу быть за границей максимум 5–7 дней. На родину тянет". Андрій Клюєв згадує про свої плани після перемоги Помаранчевої революції.

2009, п'ятниця

ГПУ встановила, що бютівець Віктор Лозинський умисно вбив 55-річного Валерія Олійника. Лозинський написав заяву про складання депутатських повноважень, і парламент її підтримав. Але де знаходиться екс-депутат – невідомо. СБУ оголосила його в розшук.

2010, субота

Керівництво податкової дало неофіційну указівку встановити максимальне податкове навантаження на всі підприємства. Перевиконання податків у червні пояснюється розпорядженням прив'язувати збір податків до галузевого коефіцієнта.

2011, неділя

– "Тимошенко нічого конкретно не відповіла, запевнивши, що ціна буде вигідною. Я неодноразово задавав це запитання, однак вона мені так нічого й не відповіла". Віктор Ющенко розповідає, як у 2009 році не міг отримати від Тимошенко відповідь щодо вартості газу за результатами переговорів з Путіним. До УП потрапили матеріали "газової справи".

– Ввечері 2 липня Володимир Кличко переміг британця Девіда Хея. Таким чином Кличко, який вже мав титул чемпіона світу за версіями WBO, IBF, IBO та IBC, додав собі ще й титул найсильнішого за версією WBA.

2012, вівторок

– Парламент остаточно ухвалив законопроект про засади державної мовної політики. Голосування відбулося на початку засідання. Перед цим регіонали зайняли місця у ложі уряду, а пізніше завадили опозиції зірвати голосування. Проект "з голосу" поставив на голосування віце-спікер Адам Мартинюк.

"Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах", – прокоментував це регіонал Михайло Чечетов.

Під Українським домом у Києві, де наступного дня мав давати прес-конференцію президент Віктор Янукович, зібралась акція на захист української мови. П'ять депутатів від партії "За Україну!" В'ячеслава Кириленка оголосили голодування. Пізніше до будинку підтягнувся "Беркут", почалися сутички.

– Європейський суд з прав людини у Страсбурзі визнав незаконним арешт екс-міністра МВС Юрія Луценка. ЄСПЛ нарахував у справі Луценка сім порушень Європейської конвенції з прав людини і зобов'язав Україну виплатити йому 15 тисяч євро моральної компенсації.

Соратник Луценка Юрій Гримчак визнав, що рішення суду не вплине на звільнення екс-міністра, тому що він вже не є арештованим. "Але в касаційного суду є всі підстави для скасування його вироку. Адже головне, що встановлено Європейським судом з прав людини, – що Луценко є політичним в'язнем", – підкреслив Гримчак.

2013, середа

Голова Верховної Ради Володимир Рибак доручив анулювати депутатські картки нардепів Павла Балоги та Олександра Домбровського. Вищий адмінсуд позбавив їх депутатських повноважень ще в лютому. Опозиційні фракції назвали це порушенням Конституції та пригрозили не голосувати у парламенті, поки Балозі та Домбровському не повернуть анульовані картки.

2014, четвер

– Українські військові заблокували місто Миколаївка Донецької області. Доповідають про велику кількість знищених бойовиків. Втрати української сторони: двоє вбитих, 4 поранених.

На Луганщині терористи обстріляли український пункт пропуску "Довжанський", дев'ятеро прикордонників дістали поранень.

– Президент Петро Порошенко презентував своє бачення силового блоку: міністром оборони став Валерій Гелетей, який очолював Управління державної охорони, Віктор Муженко керуватиме Генштабом, а Юрій Косюк буде в АП курирувати взаємодію силового блоку.

– Порошенко подав у парламент проект змін до Конституції. Він назвав його протиотрутою проти федералізації, а також наголосив, що російська мова зможе мати спеціальний статус. У "Батьківщині" та "Свободі" заявили, що до порядку денного проект включать, але мають до нього багато претензій.

– Парламент ухвалив у першому читанні проект про реструктуризацію валютних кредитів у гривневі.

2015, п'ятниця

– Напередодні, 2 липня парламент ухвалив закон про реструктуризацію валютних кредитів. Відповідно до закону, реструктуризація невиплачених кредитів здійснюється шляхом зміни валюти на гривню за курсом Нацбанку, що існував на час отримання кредиту.

Третього липня оговтались. НБУ заявила, що реструктуризація зруйнує фінансову систему. Популізмом, який не має нічого спільного зі справедливістю, назвала це міністр фінансів Наталія Яресько. Група депутатів почала збирати підписи під зверненнями до спікера про переголосування. "Друзі, я вчинив як ідіот. Завтра відкликаю голос", – чесно визнав нардеп Ігор Луценко.

– "Я звик жити вдома. Україна – мій дім. Якби я хотів жити десь в іншому місці, я там давно б влаштувався. Але я хочу додому". Дмитро Фірташ, який перебуває в Австрії, запевняє, що може повернутися в Україну, коли захоче.

– ГПУ затримала автора SMS-повідомлень, у яких містились вказівки голові Апеляційного суду Антону Чернушенку про прийняття рішень у судових справах. Автором виявився його син Дмитро Чернушенко.

Суддю Чернушенка підозрюють у винесенні завідомо неправосудних судових рішень.

2016, неділя

На святкуванні Дня Військово-морських сил в Одесі Петро Порошенко розповів, що внаслідок окупації Криму Україна втратила 70% корабельного складу, а 600 військовослужбовців-моряків живуть на кораблях. Командувачем Військово-морськими силами Порошенко призначив Ігоря Воронченка.

Рустем Халілов, для УП