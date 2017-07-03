У Франції сталася стрілянина біля мечеті, є поранені

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Понеділок, 3 липня 2017, 03:12

У місті Авіньйон на півдні Франції невідомі відкрили вогонь перед входом в мечеть.

Про це повідомляє La Provence.

Близько 22:30 за місцевим часом (00:30 за Києвом) двоє чоловіків в масках під'їхали до мечеті на автомобілі. Коли люди почали виходити з мечеті, зловмисники відкрили по них вогонь з пістолета і гвинтівки.

За попередніми даними, в результаті стрілянини постраждали чотири людини, які знаходилися біля мечеті. Двоє з них отримали легкі поранення. І ще постраждали чотири людини, серед них 7-річна дівчинка, які перебували в будівлі в 50 метрах від мечеті.

Зловмисники втекли з місця злочину.

Поліція не розглядає інцидент як теракт.

Теми: Франція
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