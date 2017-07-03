У Рівненській області поліція вилучила майже 5 кг бурштину

2 перегляди
Понеділок, 3 липня 2017, 04:44

У місті Дубровиця Рівненської області співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль, в якому було 4 кг 700 г бурштину.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"За кермом транспортного засобу "Renault Kangoo" перебував 21-річний мешканець села Кривиця Дубровицького району, однак належить він пасажиру – 19-річному односельчанину водія. У ході спілкування з правоохоронцями пасажир раптом почав утікати. Поліцейські його затримали, після чого оглянули салон іномарки", - йдеться в повідомленні.

Янтар правоохоронці вилучили і в подальшому відправлять його на експертизу.

За фактом зберігання майна, здобутого злочинним шляхом, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 198 КК України.

Теми: поліція Рівненська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кіберполіція порадила, як відновити комп'ютер після вірусу Petya.A 2 липня 2017, 23:41
Стало відомо, хто наживається на махінаціях із торгами СЕТАМ 2 липня 2017, 07:25
У Маріуполі почне роботу водна поліція 1 липня 2017, 18:11
powered by lun.ua
Головні новини
Стали відомі зобов'язання Коломойського і Боголюбова щодо Приватбанка
Кіберполіція порадила, як відновити комп'ютер після вірусу Petya.A
Луценко: ГПУ проводить розслідування щодо деяких міністрів
ОБСЄ: Бойовики порушують угоди, проводять навчання з бойовою стрільбою 
Усі новини
Афіша на 30 червня – 2 липня

Atlas Weekend, пікнік в садку, Маркес на літфаці ...

А де братик?

Хто і навіщо придумав розмальовки про передчасно народжених діток