У зоні АТО знайдені боєприпаси і сухпайки виробництва РФ

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Понеділок, 3 липня 2017, 07:38

Українські військові виявили в зоні проведення АТО боєприпаси, сухпайки і військове спорядження виробництва Росії.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Нещодавно, під час проведення заходів з обстеження та зачистки даної місцевості (район Кам'янки)  військовослужбовцями одного з підрозділів було виявлено залишки боєприпасів, сухих пайків, медикаментів та військове спорядження російського виробництва", - йдеться в повідомленні.

У штабі також підкреслили, що всі спроби бойовиків "посунути лінію фронту в районі Кам'янки зазнали невдачі".

"На даний час ситуація повністю контрольована українськими військовими зі складу сил Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей", - відзначили в штабі.

Теми: АТО Донбас Росія
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