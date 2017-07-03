У зоні АТО знайдені боєприпаси і сухпайки виробництва РФ

Українські військові виявили в зоні проведення АТО боєприпаси, сухпайки і військове спорядження виробництва Росії.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Нещодавно, під час проведення заходів з обстеження та зачистки даної місцевості (район Кам'янки) військовослужбовцями одного з підрозділів було виявлено залишки боєприпасів, сухих пайків, медикаментів та військове спорядження російського виробництва", - йдеться в повідомленні.

У штабі також підкреслили, що всі спроби бойовиків "посунути лінію фронту в районі Кам'янки зазнали невдачі".

"На даний час ситуація повністю контрольована українськими військовими зі складу сил Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей", - відзначили в штабі.