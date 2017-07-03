Авдіївці можуть повернути воду в понеділок: ДФС зі світлом
Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено, її спробують запустити в понеділок, 3 липня.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 7 годину 3 липня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено. Запуск роботи станції планується розпочати 3 липня", – сказано в повідомленні.
Як відомо, 1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Через те місто Авдіївка залишилося без централізованої подачі води.
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