"Kaspersky Lab" готові довести США, що не пов’язані з Кремлем

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Понеділок, 3 липня 2017, 10:05

"Лабораторія Касперського" готова розкрити владі США вихідний код програми, аби розвіяти підозри американської влади щодо зв’язків компанії з російським Кремлем.

Про це заявив виконавчий директор "Kaspersky Lab" Євген Касперський виданню "The Associated Press".

"Якщо США потребують, ми зможемо розкрити вихідний код", – сказав він.

Євген Касперський додав, що він готовий свідчити і перед американськими законодавцями.

"Все, що я можу зробити, щоб довести, що ми не поводимося зловмисно, я буду робити", - заявив він.

Касперський  готовий перенести частину своєї дослідницької роботи до США, щоб розвіяти чутки, які, за його словами, виникли вперше понад 20 років тому через професійну заздрість.

Як відомо, "Лабораторія Касперського" виробляє антивірусне забезпечення. У Сполучених Штатах Америки цю компанію підозрюють у зв’язках із російською владою та спецслужбами – вона це заперечує.

У червні 2017 року комітет Сенату США зі збройних сил запропонував заборонити використання продукції "Лабортаорії Касперського" в американських оборонних структурах. Відповідна поправка з'явилась і в проекті щодо оборонного бюджету на 2018 рік

Теми: Росія США технології інтернет
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