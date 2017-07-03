У двір Верховної Ради пригнали бронетехніку

5442 перегляди
Понеділок, 3 липня 2017, 11:33

У двір Верховної Ради заїхала бронетехніка.

Про це повідомив у Facebook Андрій Ніцой.

"07.10 ранку, 3 липня 2017 року. До чого готуємося? Може похвалитися виставковими зразками досягнень оборонпрому? Чи проштовхнути русифікаторські закони про мову та про освіту? Чи Банкова готує якись "сюрприз"?", – пише користувач соцмережі.

 
Андрій Ніцой

Водночас, як повідомила "Українській правді" керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк, таким чином депутати планують ознайомитися зпродукцією "Укроборонпрому".

"Це виставка для учасників урочистого засідання, яке присвячене 20 –річчю підписання Хартії особливе партнерство Україна-НАТО. Засідання почнеться о 3-й годині в понеділок, вони побачать військову техніку, яку представляє Укроборонпром. Це наша вітчизняна техніка", – сказала Кармелюк.

 

Як повідомлялося, 3 липня о 17 годині відбудеться спільна прес-конференція голови Верховної Ради України Андрія Парубія та голови Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі.

Українська правда

Теми: Верховна Рада Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Парубій розраховує, що комітет впорається із шістьма депутатами за тиждень 3 липня 2017, 11:02
Ситник розповів, на якому етапі перебувають справи Насірова та нардепів 30 червня 2017, 21:59
Пинзеник: З недоторканістю Добкіна можуть розібратися до канікул 30 червня 2017, 17:56
powered by lun.ua
Головні новини
ГПУ й НАБУ взялися за Приватбанк. Арештували майно, готують підозри
Сус намагається через суд повернутися на посаду в ГПУ
НБУ почне примусове стягнення боргів з екс-власників Приватбанку
Хроніка 3 липня. Чайний будинок Януковича та опозицію "розвели як кошенят"
Усі новини
Уроки Ізраїлю

Як треба ставитися до малого бізнесу

Реформа освіти

Новий закон "Про освіту". Кому він вигідний