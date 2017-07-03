У двір Верховної Ради пригнали бронетехніку

У двір Верховної Ради заїхала бронетехніка.

Про це повідомив у Facebook Андрій Ніцой.

"07.10 ранку, 3 липня 2017 року. До чого готуємося? Може похвалитися виставковими зразками досягнень оборонпрому? Чи проштовхнути русифікаторські закони про мову та про освіту? Чи Банкова готує якись "сюрприз"?", – пише користувач соцмережі.

Андрій Ніцой

Водночас, як повідомила "Українській правді" керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк, таким чином депутати планують ознайомитися зпродукцією "Укроборонпрому".

"Це виставка для учасників урочистого засідання, яке присвячене 20 –річчю підписання Хартії особливе партнерство Україна-НАТО. Засідання почнеться о 3-й годині в понеділок, вони побачать військову техніку, яку представляє Укроборонпром. Це наша вітчизняна техніка", – сказала Кармелюк.

Як повідомлялося, 3 липня о 17 годині відбудеться спільна прес-конференція голови Верховної Ради України Андрія Парубія та голови Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі.

Українська правда