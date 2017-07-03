В штабі АТО уточнили, де минулої доби було поранено двох бійців

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Понеділок, 3 липня 2017, 13:02

2 липня в зоні проведення антитерористичної операції двоє бійців отримали поранення.

Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих у лавах українських військ немає, два військовослужбовці отримали поранення", – сказав полковник.

За даними штабу АТО цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Гнутовому і Зайцевому.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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