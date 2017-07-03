Луценко та Пинзеник посварилися на комітеті

На засіданні регламентного комітету, де розглядають подання на зняття недоторканості з народного депутута Євгена Дейдея, сталася словесна перепалка між генпрокурором Юрієм Луценком та в.о. головою комітету Павлом Пинзеником.

Про це з місця подій повідомляє у понеділок кореспондент "Української правди".

Під час своїх пояснень Дейдей попросив заслухати на комітеті пояснення громадянина Лінчевського, який згідно з поданням ГПУ, фіктивно надавав позику дружині депутата.

На це обурився Луценко. "Для чого? Ми що в суді? Це ж свідок", – сказав генпрокурор.

На це відреагував Пинзеник.

"Юрію Віталійовичу, при всій повазі, комітет сам визначає свій порядок денний", – сказав нардеп.

"Вам не здається, що ви перебираєте на себе повноваження суду? На якій підставі ви його викликаєте, пошліться на статтю, обгрунтуйте!", – обурювався Луценко.

У свою чергу Пинзеник попередив генпрокурора про тиск на Верховну Раду.

"Подібний характер поведінки генпрокурора з Верховною Радою може трактуватися, як тиск", – зазначив в.о. голови комітету.

Врешті депутати домовилися, що оскільки самого свідка поки що немає в залі, питання його щодо його заслуховування вирішать пізніше.

Як відомо, ГПУ просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея за підозрою у правопорушенні за ч. 3 ст. 368-2 КК України - "незаконне збагачення".

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Роман Кравець, УП