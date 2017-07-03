Бойовики поранили жителя Мар'їнки, його оперують

На Донбасі отримав поранення 59-річний житель Мар'їнки.

Про це у понеділок повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні близько 10-ї ранку російсько-терористичні бандформування поранили 59-річного жителя Мар`їнки. Чоловік дістав кульове поранення у спину, поруч із хребтом", - написав він.

"Зараз його оперують у Кураховому. Медики характеризують стан пацієнта як середнього ступеню важкості та надіють усю необхідну допомогу", - додав Жебрівський.

Як відомо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 20 раз обстріляли позиції українських сил, в результаті двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Українська правда