Бойовики поранили жителя Мар'їнки, його оперують

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Понеділок, 3 липня 2017, 13:51

На Донбасі отримав поранення 59-річний житель Мар'їнки.

Про це у понеділок повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні близько 10-ї ранку російсько-терористичні бандформування поранили 59-річного жителя Мар`їнки. Чоловік дістав кульове поранення у спину, поруч із хребтом", - написав він.

"Зараз його оперують у Кураховому. Медики характеризують стан пацієнта як середнього ступеню важкості та надіють усю необхідну допомогу", - додав Жебрівський.

Як відомо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 20 раз обстріляли позиції українських сил, в результаті двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Українська правда

Теми: Донбас АТО Жебрівський
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