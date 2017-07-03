В Авдіївку повернули воду
Донецька фільтрувальна станція повністю відновила роботу.
Про це у понеділок повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
"Донецьку фільтрувальну станцію підключили до електрики й успішно запустили. На даний час вона працює у штатному режимі. Водопостачання Авдіївки повністю відновлене. Поповнили запас води й у запасних резервуарах", - написав він.
Він повідомив, що бригаді з 5 ремонтників знадобилося 6 годин, щоб відновити пошкоджені під час обстрілу електроопори та лінії електропередач, які живлять ДФС.
"Другого липня зранку отримали гарантії безпеки - до вечора вже впоралися. Те ж саме і з запуском: щойно сьогодні отримали підтвердження режиму тиші - підключили електрику, провели пуско-наладочні роботи й запустили станцію", - написав він.
"Вкотре наголошую: безпека людей - понад усе. До речі: сапери, які оглядали територію у районі проведення робіт, знайшли 28 вибухонебезпечних предметів - в основному, ВОГи та міни", - додав Жебрівський.
Як відомо, 1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Через це місто Авдіївка залишилося без централізованої подачі води.
Українська правда
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