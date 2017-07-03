Генпрокурор хоче, щоб комітет Ради взявся за Добкіна

Генеральний прокурор Юрій Луценко наполягає на тому, щоб комітет Верховної Ради з питань регламенту і організації роботи парламенту розглянув подання Генпрокуратури на зняття недоторканності, затримання і арешт депутата Михайла Добкіна 7 липня.



Про це він заявив на засіданні регламентного комітету в понеділок, передають "Українські новини".



"Я взяв слово, щоб попросити вас при визначенні порядку (засідань) не розбивати двох народних депутатів, які є фігурантами однієї справи. Йдеться про Полякова і Розенблата... Тим більше це дасть можливість в п'ятницю (7 липня) заслухати останнє подання, яке я вніс, на Добкіна", – сказав він.



У свою чергу заступник голови комітету Павло Пинзеник (фракція "Народний фронт") зазначив, що депутат має 5 днів на дачу пояснень після внесення подання.



"Коли почався відлік цих 5 днів нам невідомо, але простий арифметичний розрахунок нам показує, що малоймовірно, щоб цей термін закінчився в п'ятницю", – заявив він.



Пізніше Луценко повідомив, що голова Верховної Ради Андрій Парубій направив Добкіну лист для дачі пояснень 30 червня, відповідно регламентного комітету може розглянути подання ГПУ до 7 липня включно.



Як відомо 30 червня 2017 року Парубій доручив регламентному комітету Ради розглянути подання на зняття недоторканності та арешт депутат Опоблоку Добкіна.



29 червня Луценко вніс у Раду дане подання.



В діях Добкіна вбачаються ознаки умисного змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок Харкова вартістю 227 млн ​​гривень.



3-7 липня регламентний комітет повинен розглянути подання на зняття недоторканності з депутатів Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт"), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Андрія Лозового (фракція Радикальної партії Олега Ляшка), Максима Полякова (НФ) і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенко").