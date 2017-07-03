Генпрокурор хоче, щоб комітет Ради взявся за Добкіна

206 переглядів
Понеділок, 3 липня 2017, 15:09

Генеральний прокурор Юрій Луценко наполягає на тому, щоб комітет Верховної Ради з питань регламенту і організації роботи парламенту розглянув подання Генпрокуратури на зняття недоторканності, затримання і арешт депутата Михайла Добкіна 7 липня.

Про це він заявив на засіданні регламентного комітету в понеділок, передають "Українські новини".

"Я взяв слово, щоб попросити вас при визначенні порядку (засідань) не розбивати двох народних депутатів, які є фігурантами однієї справи. Йдеться про Полякова і Розенблата... Тим більше це дасть можливість в п'ятницю (7 липня) заслухати останнє подання, яке я вніс, на Добкіна", – сказав він.

У свою чергу заступник голови комітету Павло Пинзеник (фракція "Народний фронт") зазначив, що депутат має 5 днів на дачу пояснень після внесення подання.

"Коли почався відлік цих 5 днів нам невідомо, але простий арифметичний розрахунок нам показує, що малоймовірно, щоб цей термін закінчився в п'ятницю", – заявив він.

Пізніше Луценко повідомив, що голова Верховної Ради Андрій Парубій направив Добкіну лист для дачі пояснень 30 червня, відповідно регламентного комітету може розглянути подання ГПУ до 7 липня включно.

Як відомо 30 червня 2017 року Парубій доручив регламентному комітету Ради розглянути подання на зняття недоторканності та арешт депутат Опоблоку Добкіна.

29 червня Луценко вніс у Раду дане подання.

В діях Добкіна вбачаються ознаки умисного змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок Харкова вартістю 227 млн ​​гривень.

3-7 липня регламентний комітет повинен розглянути подання на зняття недоторканності з депутатів Євгена Дейдея (фракція "Народний фронт"), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Андрія Лозового (фракція Радикальної партії Олега Ляшка), Максима Полякова (НФ) і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенко").

Теми: Генпрокуратура недоторканність Добкін
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко свариться на комітеті по Дейдею: Це гра в одні ворота 3 липня 2017, 14:33
Дейдей на звинувачення ГПУ: Грузини не повинні керувати нашою країною 3 липня 2017, 13:15
ГПУ буде захищати інтереси Марківа в Італії – Єнін 3 липня 2017, 12:51
powered by lun.ua
Головні новини
Комітет Ради не дав згоди на притягнення до відповідальності Дейдея
У ВР розповіли, хто ініціював нагородження Гереги і Іщейкіна
Бойовики поранили жителя Мар'їнки, його оперують
Сім’я росіян попросилася в біженці на кордоні України
Усі новини
Погані звички

9 помилок закоханих пар перед сном

Афіша на 30 червня – 2 липня

Atlas Weekend, пікнік в садку, Маркес на літфаці ...